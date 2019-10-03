رؤساء أركان الخليج: أي اعتداء على دولة في المجلس هو اعتداء على كافة الدول



اجتمع رؤساء الأركان لدول مجلس التعاون الخليجي ، اجتماعا استثنائيا، بطلب من السعودية ، حيث أكدوا الجاهزية العسكرية للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية، وأن الهجمات على المنشآت النفطية انتهاك صارخ لأمن وسلامة دول المجلس. وعبر رؤساء الأركان عن إدانة «انتهاك أجواء بعض دول المجلس» لتنفيذ الاعتداءات الأخيرة ضد المملكة، وقد بحثوا التهديدات على المنشآت النفطية وأمن الملاحة البحرية.

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