كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الإيرانية تدعو العراقيين لتهدئة الأوضاع المضطربة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، عن طلبها من العراقيين بضرورة تهدئة الأوضاع المضطربة خوفا من استغلالها من قبل أجانب، وذلك في بيان يبدو كأنه يتحدث باسم العراقيين، الذين ترى طهران أن مصلحتهم في وقف الاحتجاجات والتظاهرات، متجاهلة مطالب الشعب العراقي، الذي رفع شعارات ضد تدخلها السافر في الشان العراقي.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً أعربت فيه عن أسفها للاضطرابات الراهنة في عدد من المدن العراقية، مؤكدة: "نحن على يقين بأن العراق حكومة وشعبا سيعمل على تهدئة الوضع المضطرب الحالي، ولن يسمح باستمرار بعض التحركات التي تؤدي إلى استغلالها من قبل الأجانب".

وبحسب الموقع الإعلامي لوزارة الخارجية، اليوم، فقد أضاف هذا البيان، "نحن على ثقة بأن الحكومة والشعب العراقيين، وجميع التيارات والأحزاب والشخصيات، لاسيما مراجع التقليد الأجلاء وغيرهم من الزعامات الدينية والسياسية، سيعملون جميعا على تهدئة الوضع المضطرب الحالي، دون أن يسمحوا باستمرار بعض التحركات، التي تضر بالشعب العراقي وتؤدي إلى استغلالها من قبل الأجانب".

وإذ نوهّت الخارجية الإيرانية بأهمية مسيرة أربعين ذكرى الحسين، وضرورة إقامة هذا التجمع العظيم، دعت جميع الرعايا الإيرانيين المحبين لأهل البيت إلى تأجيل زياراتهم للعراق إلى حين تهدئة الأوضاع في هذا البلد، والانتباه إلى تحذيرات المسؤولين السياسيين والأمنيين لمراسم الأربعين.