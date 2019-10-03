كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن موعد النتائج الأولية لانتخابات المجلس الاتحادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجرى التصويت الرئيسي، يوم السبت المقبل، لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، بعدما أجري التصويت المبكر على مدار يومين، بينما تدخل الإمارات العربية المتحدة يوم غد الجمعة، مرحلة الصمت الانتخابي.

يهدف التصويت المبكر، الذي أجري الأربعاء والخميس الثاني والثالث من أكتوبر، لتخفيف التكدس والازدحام على مراكز الاقتراع في اليوم الرئيسي.

بحسب جاسم عبدالله، النائب الإماراتي السابق، فإن الصمت الانتخابي يمتد ليوم واحد (الجمعة)، وفيما يجرى السبت التصويت النهائي، حيث تعلن النتائج في ذات اليوم بعد انتهاء التصويت.

وأوضح عبدالله في حديثه، أن المجلس المقبل يجب أن يعمل على التشريعات الجديدة المطلوبة والموضوعات المتعلقة بالتوطين وأصحاب الهمم وكل ما يمس المواطن الإماراتي.

وحول اقتصار برامج المترشحين للمجلس على التشريعات الجديدة و"أصحاب الهمم" وعدم طرح أية مشكلات ضمن برامجها للعمل على حلها، قال عبدالله، إننا في دولة تسعى قياداتها لخدمة المواطن قبل أن يطالب المجلس بذلك، وبالتأكيد نقوم بدراسة كافة الأمور المتعلقة بالمواطن والمقيم، ونعرضها في توصيات على مجلس الوزراء حيث يقوم بتنفيذها.

وأعرب عبد الله عن أمله في أن تكون نسب الإقبال معبرة عن تطلعات الشعب والساسة في الإمارات.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات، إن "عمليات التصويت المبكر شهدت إقبالا من الناخبين، الذين حرصوا على التواجد في المراكز التسعة الموزعة في جميع إمارات الدولة للتصويت، والتي تمتد لتسع ساعات، من التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، طيلة أيام فترة التصويت المبكر".

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ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية إلى الاستفادة من فترة التصويت المبكر، التي تختتم مع نهاية اليوم 3 أكتوبر2019.

وأشادت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بالإمارات، رئيسة اللجنة الإعلامية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، خلال زيارتها لمركز التصويت الرئيسي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بالإقبال الذي تشهده عملية التصويت المبكر، داعية الناخبين إلى المشاركة الأكبر في هذا الواجب الوطني والمشاركة في عمليات التصويت لاختيار الأفضل لعضوية المجلس الوطني الاتحادي واختيار الأقدر على تمثيل شعب الإمارات.

وأكدت الكعبي، على أن حضور المرأة المميز في انتخابات 2019، هو نتيجة عملية تمكين مستمرة ومتواصلة، بدأت من عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي تكللت بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي حرصت على توفير جميع الإمكانات التي تسهم في تمكين المرأة في جميع المجالات، وبما فيها العمل البرلماني الذي كان للمرأة الإماراتية بصمات واضحة وبارزة فيه، بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات المراكز الانتخابية التسعة المتاحة للتصويت المبكر على مستوى الدولة، وهي مركز أبوظبي الوطني للمعارض في مدينة أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات في منطقة الخبيصي بمدينة العين، وصالة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة، ومركز دبي التجاري العالمي في إمارة دبي، ونادي الشارقة للشطرنج في إمارة الشارقة، ومبنى جامعة عجمان في إمارة عجمان، ومركز إكسبو في إمارة رأس الخيمة، وقاعة الاتحاد في إمارة أم القيوين، ومركز الفجيرة للمعارض في إمارة الفجيرة.

محطات

انطلقت الحملات الانتخابية للمرشحين في 8 سبتمبر الماضي، وكان 15 من نصف الشهر هو الموعد النهائي لانسحاب المرشحين.

أجري التصويت خارج الدولة في 22-23 سبتمبر، فيما أجري التصويت المبكر في 2-3 أكتوبر، ويجرى يوم السبت 5 أكتوبر الجاري التصويت النهائي وإعلان النتائج الأولية.

تفتح باب الطعون في 6 أكتوبر، وتستمر ليومين، وترد اللجنة على الطعون في التاسع والعاشر من ذات الشهر، وفي الثالث عشر من أكتوبر، تعلن القوائم النهائية للفائزين حال عدم وجود انتخابات تكميلية.