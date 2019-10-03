كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زاخاروفا: روسيا تدرك احتمال لقاء ممثلي أمريكا وكوريا الشمالية في ستوكهولم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن موسكو على علم باحتمال عقد اجتماع بين ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وممثلي كوريا الديموقراطية في ستوكهولم.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، "في الواقع، لدينا معلومات تفيد بأن مثل هذه الاتصالات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة على المستوى الذي ذكرته يجب أن تتم، ويمكن أن تتم بالفعل في ستوكهولم، نحن نعرف ذلك".

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ذكرت وكالة الأنباء الكورية نقلا عن بيان صدر باسم تشوي سون هوي، نائبة وزير الخارجية، أن البلدين اتفقا على إجراء اتصالات مبدئية في الرابع من أكتوبر، تعقبها محادثات على مستوى مجموعات العمل، فيما لم يشر البيان إلى مكان إجراء المحادثات أو أي تفاصيل أخرى.

وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، الشهر الماضي، إن واشنطن مستعدة للاجتماع مع نظرائها من كوريا الشمالية، وترى أن من المهم فعل ذلك لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون حذر أمس الاثنين، من أن كوريا الشمالية ليس لديها أي نية للتخلي عن أسلحتها النووية.

هذا وتهدف المحادثات إلى تفكيك برنامجي الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية، من أجل نزع التوتر في شبه الجزيرة الكورية، رغم انتهاء القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فيتنام دون اتفاق.