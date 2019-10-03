كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون يستخدم لهجة أكثر تصالحية بشأن "البريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إلى بناء ائتلاف في مجلس العموم لدعم منهجه الجديد في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع اقتراب الموعد النهائي للخروج - حتى في الوقت الذي قدم فيه الزعماء الأوروبيون ترحيبًا حارًا بهذا الإجراء.

وضع جونسون رسالته للمشرعين الذين صوتت دوائرهم الانتخابية على مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، مما قدم لهجة أكثر تصالحية من مظهره السابق. قال رئيس الوزراء إن التغييرات في الترتيبات المقترحة لتنظيم التجارة بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن تعالج المخاوف التي دفعت المشرعين إلى رفض الاتفاق الذي تفاوض عليه سلفه تيريزا ماي، ثلاث مرات.

وقال "لقد بذلنا جهدا حقيقيا لتضييق الهوة، للتوفيق بين ما يبدو أنه غير قابل للتوفيق وللمضي قدمًا مع مرور الوقت."

تركز المقترحات الجديدة على الحفاظ على الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي - وهي نقطة الخلاف الرئيسية لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تقترح المملكة المتحدة القيام بذلك عن طريق الإبقاء على ارتباط إيرلندا الشمالية عن قرب بقواعد الاتحاد الأوروبي لتجارة السلع، وربما لفترة ممتدة.

اختار الناخبون البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي بفارق ضئيل، لكن ظلت البلاد منقسمة بشدة حول كيفية القيام بذلك. حذر جونسون من "عواقب وخيمة " إذا لم تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر.

لقد تحدث الي الاتحاد الأوروبي بنبرة أكثر ليونة، على الرغم من اعلان مكتب جونسون ان هذه المقترحات "عرضًا نهائيًا". سعى جونسون بقوة لخفض حدة المناقشات الساخنة واللغة المتوترة التي ميزت مناقشات البرلمان في الأسابيع الأخيرة – مشيرا الي أنه "يشعر بخيبة أمل" بسبب النغمة التي استخدمها المشرعون الآخرون الذين يتساءلون عن مقترحاته.

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هاجم المشرعون المعارضون الخطة وجونسون، متهمين إياه باقتراح صفقة يعرف أنها لن تنجح. وقال الزعيم البرلماني للحزب الوطني الاسكتلندي، إيان بلاكفورد، إن مقترحات جونسون تدفع ببساطة البلد إلى أبعد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق تقديم خطة من المرجح أن يرفضها الاتحاد الأوروبي.

وقال "هذه المقترحات غير مقبولة، غير قابلة للتنفيذ، غير قابلة للتسليم، والأمر كله يتعلق بإلقاء اللوم على شخص آخر - في هذه الحالة الاتحاد الأوروبي عندما تم رفض الخطة.. أيها المتحدث، إنها خطة مصممة للفشل، لكن بالطبع رئيس الوزراء يعرف ذلك. من خلال رغبته الخاصة، فإن هذا التاخير أو الإجازة، يعد بمثابة دفعة كارثية أخرى باتجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ".

تلقت الخطة استجابة مختلطة من القادة الأوروبيين. وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتود للصحفيين في بروكسل أنه في اتصال هاتفي مع جونسون، رحب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر "بالتطورات الإيجابية"، لكنها قالت إنه يجب أن يكون لأي اتفاق "حل تشغيلي قانوني، وليس ترتيبات يجب تطويرها والاتفاق عليها في الفترة الانتقالية بعد ذلك. "

سيؤدي الاقتراح إلى إنشاء "منطقة تنظيمية لجميع الجزر في جزيرة أيرلندا، تغطي جميع السلع بما في ذلك الأغذية الزراعية". ومن شأن ذلك أن يبقي أيرلندا الشمالية في منطقة تنظيمية مع الاتحاد الأوروبي للمواد الغذائية والزراعية والصناعية، مما يلغي الحاجة إلى عمليات الفحص.

لا يضع اقتراح المملكة المتحدة مهلة زمنية لهذا الوضع، على الرغم من أنه يجب تجديده كل أربع سنوات من قبل جمعية أيرلندا الشمالية. ومع ذلك، تم تعليق هذا التجمع لأكثر من عامين بسبب نزاع بين الحزبين الرئيسيين وحزب تقاسم السلطة الوطني.

بموجب الخطة، لا يزال يتعين إجراء عمليات تفتيش جمركية، لكن اقترح جونسون أنه يمكن إجراؤها بعيدًا عن الحدود. ويصر جونسون على أن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في عيد الهالوين مع أو بدون صفقة، لكن أقر البرلمان قانونًا يلزمه بالسعي للحصول على تمديد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. موقف جونسون ضعيف لأنه ليس لديه أغلبية عاملة في البرلمان.