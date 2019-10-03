كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مكالمة هزاع المنصوري مع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، على الاتصال من محطة الفضاء الدولية، بالأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أول رائد فضاء عربي.

ووفقا لصحيفة "عاجل"، أعرب ابن سلمان مبادرة المنصوري، عن سعادته بنجاح رحلة رائد الفضاء الإماراتي، مشيراً إلى أن الرحلة ستعود بالخير ليس على دولة الإمارات فقط بل والمنطقة بأسرها.

وكشف هزاع المنصوري خلال المكالمة، أن أحد أهم أسباب شغفه بريادة الفضاء هو الدور الكبير، الذي قام به الأمير سلطان بن سلمان، حينما قرأ عن رحلته إلى الفضاء عام 1985 عبر المكوك الفضائي "ديسكفري".

وأوضح المنصوري، أنه حرص على إجراء الاتصال الهاتفي في وقت يستعد فيه لمغادرة محطة الفضاء الدولية تقديرا وعرفانا للأمير سلطان بن سلمان، الذي كانت رحلته إلى الفضاء قبل 34 عاما "ملهمة لكل شعوب المنطقة بريادة الفضاء واكتشاف عوالمه".

ومن جانبه، دعا الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، لأن تكون أول زيارة خارجية لهزاع المنصوري عقب عودته للأرض إلى المملكة.

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي.

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