كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل... بيان عسكري جديد لرؤساء أركان الخليج خلال اجتماع استثنائي بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس، في مدينة الرياض بحضور قائد القيادة العسكرية الموحدة والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية.

ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الاقليمية الحالية بهدف تحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك.

وقد بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس الاجتماع رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، ثم قدم معالي رئيس الأركان في القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية كلمة رحب من خلالها بأصحاب المعالي والسعادة وتقديره لمشاركتهم في هذا الاجتماع.

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وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة التطورات و الأوضاع الراهنة بالمنطقة، حيث دعا أصحاب المعالي والسعادة في ختام الاجتماع إلى زيادة توحيد الجهود بين القوات المسلحة بدول المجلس ومساندتهم للإجراءات، التي تتخذها المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها والإجراءات، التي تتخذها أي دولة يُعتدى عليها من دول مجلس التعاون.

وأفاد بيان لرؤساء أركان دول الخليح، اليوم، بجاهزية قواتهم العسكرية للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية.

كما شدد البيان، الذي صدر بنهاية الاجتماعات التي عقدت بالرياض، على أن أي اعتداء على دولة في مجلس التعاون هو اعتداء على كافة دول المجلس.

وأضاف أنه تم بحث التهديدات على المنشآت النفطية وأمن الملاحة البحرية، مشدداً على أن الهجمات على المنشآت النفطية انتهاك صارخ لأمن وسلامة دول المجلس.