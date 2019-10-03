كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان وطالبان الأفغانية تدعوان إلى استئناف محادثات السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا كبار قادة طالبان الأفغانية والمسؤولين الباكستانيين، اليوم الخميس، إلى استئناف المحادثات حول الحل السلمي للحرب في أفغانستان.

يأتي هذا النداء، الذي قُدم خلال زيارة نادرة لطالبان لإسلام أباد، بعد انهيار مفاوضات استمرت عدة أشهر بين الولايات المتحدة وطالبان في سبتمبر، وأعلن الرئيس دونالد ترامب أن المحادثات مع المتمردين "ميتة".

يبدو أن توقيت زيارة طالبان، الذي تزامن مع زيارة مبعوث واشنطن الخاص إلى أفغانستان، والذي كان أيضًا في إسلام أباد يوم الخميس لإجراء "مشاورات" مع المسؤولين الباكستانيين، يشير إلى أن باكستان تسعى للمساعدة في استئناف المحادثات.



وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها، إن "الجانبين اتفقا اليوم على استئناف عملية السلام في أقرب وقت ممكن". وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها، إن "الجانبين اتفقا اليوم على استئناف عملية السلام في أقرب وقت ممكن". هذا والتقى شاه محمود قريشي، وزير الخارجية الباكستاني، مع فريق طالبان المكون من 12 عضوا، برئاسة الملا عبد الغني برادار، المؤسس المشارك لحركة طالبان ورئيس مكتبهم السياسي في قطر، كما ضم الجانب الباكستاني رئيس الاستخبارات الليفتنانت جنرال فايز حميد ووزير الخارجية سهيل محمود وآخرين.