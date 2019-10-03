“إساءة” لمدينة الحاجب في فيلم عرض على “دوزيم” تجر وزير الاتصال للمساءلة

وجه النائب البرلماني عن دائرة إقليم الحاجب، خالد البوقرعي، سؤالا كتابيا إلى وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، بخصوص الإساءة إلى مدينة الحاجب، في فيلم “وليلي”، الذي عرض، أخيرا، على القناة الثانية.

واستجاب البوقرعي، عن حزب العدالة والتنمية، لنداء سكان الحاجب، ومنتدى “توسنا” للثقافة، والحوار بالحاجب، والذين استنكروا إلصاق الإساءة والصورة النمطية المسيئة إلى المدينة، وخدش مشاعر سكانها.

وجاء في سؤال البوقرعي إلى وزير الثقافة والاتصال: “السيد الوزير المحترم، عرضت مؤخرا القناة الثانية “2M” فيلما يحمل عنوان “وليلي” يحتوي على كلام بذيء، وفيه إساءة بالغة لمدينة الحاجب وأهلها (الدقيقة 34:15)، والتي عانت من إلصاق صورة نمطية بها لعقود من الزمن تجاوزها أبناؤها بنضال مرير لتحريرها منها، لكن دوزيم أبت إلا أن تحيي جروحا قديمة، لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم:– عن الإجراءات التي يجب اتخاذها لوقف هذه الإساءة ومحاسبة من وراءها؟، كما نطالبكم بفتح تحقيق شامل وعاجل في الموضوع”.

وتضمن فيلم “وليلي”، الذي أخرجه، وكتب السيناريو الخاص به، فوزي بنسعيدي، عبارة “فين بغيتيه يمشي راه مقصر في الحاجب”، وهو ما اعتبر إساءة إلى المدينة، خصوصا أن هذه الصورة النمطية لصيقة بها، وتسيء إلى أهلها.