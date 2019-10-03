قبيل التعديل الحكومي..العثماني يدعو 5 وزراء إلى الإسراع في إنهاء ورش نقل الاختصاصات إلى الجهات

في اجتماع قد يكون الأخير لأغلب وزراء حكومة سعد الدين العثماني، في انتظار التعديل الحكومي الذي يتوقع الإعلان عنه خلال أيام، دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خمس قطاعات حكومية إلى الإسراع لإنهاء ورش تفويت الاختصاصات للجهات.

وتوجه العثماني، في افتتاح المجلس الحكومي صباح الخميس، بالشكر لكل القطاعات الحكومية التي تقدمت بمخططات المديرية المتعلقة بنقل الاختصاصات المركزية إلى الجهات.

وأخبر رئيس الحكومة الوزراء بأن لجنة التتبع، عقدت اجتماعها هذا الأسبوع، وذلك بعد التوصل بالمخططات المديرية وتمت المصادقة على غالبية هذه المخططات باستثناء خمسة، قررت اللجنة ضرورة مراجعتها على ضوء الملاحظات المقدمة.

ودعا العثماني القطاعات الحكومية الخمسة المتبقية، إلى الإسراع بإدراج الملاحظات واعتمادها بما يمكن من إنهاء هذا الورش، مضيفا، خاصة وأن هنالك جدولة زمنية من أجل إحداث هذه النقلة النوعية التي ستعزز مسار الجهوية المتقدمة ببلادنا، كما ستمكن من إرساء تحول نوعي في عمل الإدارة وانخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف العثماني، “إن تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري سيمكن من تفعيل الاستثمار على المستوى الجهوي، ومن رفع جودة الخدمات الإدارية وتعزيز منظومة القرب من المواطنات والمواطنين والمقاولة”.