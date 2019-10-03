الشرطة العلمية والتقنية تستعرض آلياتها المتطورة في الدورة الثالثة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني – فيديو

فيديو: يونس الميموني
استعرضت حكيمة يحيى، رئيسة مختبر الشرطة العلمية في الدارالبيضاء، أمس الأربعاء، في طنجة أحدث الآليات، والتقنيات المستعملة في تحديد ملابسات الجرائم، والحوادث.
وكشفت يحيى، خلال الدورة الثالثة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي نظمت في فضاء مالاباطا، أن مختبر الشرطة العلمية والتقنية يستقطب مجموعة من القضايا المتنوعة، تتوزع ما بين الخبرة الجينية، والكميائية، والبسيكولوجية.
وستمتد الدورة الثالثة للأبواب المفتوحة، إلى غاية الأحد المقبل، على مدى خمسة أيام، كما سيتم تقديم عروض للفرق الموسيقية للأمن الوطني، وطلائع المتدربين بالمعهد الملكي للشرطة، عروضا حول المشي العسكري على إيقاع السلاح، وتدريبات في رياضات الدفاع الذاتي.
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