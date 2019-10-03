حكيمي يعلن انتظاره لابنه البكر من النجمة الإسبانية هبة عبوك – صور

أعلن اللاعب الدولي المغربي، أشرف حكيمي، اليوم الخميس، خبر انتظاره لمولوده البكر من الممثلة الإسبانية “هبة عبوك”.

وشارك حكيمي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورا مع حبيبته هبة، وهو يقبل بطنها، في إشارة إلى انتظارهما مولودهما البكر.

حكيمي، الذي سجل هدفين في مباراة، أمس الأربعاء، لصالح فريقه دورتموند الألماني ضد فريق سلافيا براغ التشيكي، في دوري أبطال أوربا، أبرز أنه كان مصرا على التسجيل من أجل إهداء ذلك إلى طفله المستقبلي، موضحا أنه لم ينس “زوجته”، هبة، خلال الاحتفال، علما أنه لم يعلن أنه تزوجها، رسميا، من قبل.

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وكتب حكيمي: “بالأمس وعدت زوجتي بأن أخرج من الملعب محققا مبتغى واضحا: تسجيل هدف أهديه إلى طفلنا المستقبلي. لقد دفعني الفرح، والحماس إلى تسجيل اثنين. شكرا لك هبة بعدما جعلتيني أشعر بأفضل شعور يمكن أن أعيشه، ولأنك شريك حياتي، وأفضل صديق لي!”.

وسبق أن ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، قبل أشهر قليلة، أن لاعب ريال مدريد، المعار إلى دورتموند، قرر الارتباط، رسميا، بحبيبته، في وقت قريب، لكن لم يتم الإعلان عن موعد الارتباط.

وبدأت علاقة حكيمي، البالغ من العمر21 سنة، بالممثلة الإسبانية الجنسية، والتونسية الأصل، والتي تكبره في العمر بحوالي 12 سنة، في أكتوبر من العام الماضي.