أبرزها نجم نابولي الايطالي.. مفاجآت عديدة في لائحة “الأسود” النهائية لوديتي ليبيا والغابون

كشف الناخب الوطني، وحيد خليلوزيتش، عن قائمة المنتخب الوطني، النهائية التي ستخوض مباراتي ليبيا والغابون الوديتين، في 11 و15 من شهر أكتوبر الجاري، استعدادا للقادم من المنافسات الرسمية، وتتكون من 26 لاعبا، من بينهم عدد من الأسماء الجديدة.

وستقام المباراة الأولى أمام ليبيا، بالملعب الشرفي لمدينة وجدة، على أن تقام المباراة الثانية، أمام “فهود الغابون” على أرضية ملعب “ابن بطوطة” بمدينة طنجة.

وقبل ذلك، سيخوض المنتخب الوطني تجمعا إعداديا مغلقا بمدينة الرباط، انطلاقا من السابع أكتوبر، قبل أن يتوجه إلى مدينة وجدة يوم 10 أكتوبر، على أن يرحل إلى مدينة طنجة مباشرة بعد نهاية المقابلة التي ستجمعه بالمنتخب الليبي.

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وعرفت قائمة خليلوزيتش، تواجد ثلاثة أسماء جديدة، تمت دعوتها للمرة الأولى للمنتخب الوطني، ويتعلق الأمر بكيفن مالكويت، لاعب نابولي الإيطالي، سليم أملاح، لاعب ستاندار دو لييج البلجيكي، ثم هشام المجهد، حارس مرمى اتحاد طنجة.

إليكم القائمة الكاملة للمنتخب الوطني: