حصيلة اقتحام مخفر للشرطة في باريس ترتفع إلى 5 قتلى

ارتفعت حصيلة حادث اقتحام أحد مخافر الشرطة في العاصمة باريس، اليوم الخميس، من طرف شخص يحمل سكين، إلى أربعة قتلى من رجال الشرطة، إضافة إلى المهاجم.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن الرجل، الذي لم تكشف بعد هويته، هاجم بسكينه رجال الشرطة في أحد المخافر وسط العاصمة، مصيبا رجال شرطة تم نقلهم على وجه السرعة لتلقي العلاجات اللازمة، قبل أن تبدأ الوكالات بنقل أخبار القتلى، التي بدأت بقتيلين قبل أن ترتفع لأربعة قتلى.

وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد أكدت أنه تم توقيف المقتحم، وسط انتظار لكشف تفاصيل الواقعة.

وأرجأ وزير الداخلية كريستوف كاستانير زيارته إلى تركيا كما كان مقررا، وتوجه إلى مكان الحادث.

وقبيل الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش، جرى بث رسالة إنذار عبر مكبرات الصوت في قصر العدل في باريس الواقع قبالة مقر الشرطة. وقالت الرسالة “وقع اعتداء في مقر الشرطة والوضع تحت السيطرة”، ولكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن المنطقة “لا تزال تحت المراقبة”.