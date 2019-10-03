نجم آرسنال الإنجليزي يعود لمنتخب بلاده لمواجهة “الأسود” وديا

كشف باتريس نوفو، مدرب المنتخب الغابوني لكرة القدم، عن اللائحة النهائية للاعبي المنتخب، الذين سيخوضون مباراتي بوركينافاسو والمغرب الوديتين، في 10 و 15 من شهر أكتوبر الجاري، تحضيرا لاقصائيات كأس إفريقيا للأمم و”مونديال” قطر 2022.

وعرفت هذه القائمة، حضور نجم الكرة الغابونية الأول، بيير إنريك أوبامايونغ، مهاجم وهداف فريق آرسنال الإنجليزي، ثاني هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي عاد أخيرا لمنتخب بلاده، بعد غياب طويل، بسبب خلافات مع المدرب السابق، والاتحاد المحلي للعبة.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن باتريس نوفو، قام بجولة أروبية مؤخرا، طاف فيها بين مختلف البلدان في القارة العجوز، حيث التقى بعدد من النجوم المنحدرين من أصول غابونية، لإقناعهم بتمثيل منتخب بلدهم الأم.

وسيكون منتخب “الفهود”، هو الخصم الثاني للمنتخب المغربي، بقيادة مدربه الجديد، البوسني وحيد خليلوزيتش، بعد منتخب ليبيا، وهو الاختبار الذي يراهن عليه الناخب الوطني كثيرا من أجل الوقوف على مدى جاهزية العناصر الوطنية، للقادم من المواعيد المهمة.