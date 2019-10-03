قلنسوة: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في العشرينات من عمره، اليوم الخميس، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في حي الكروم في مدينة قلنسوة.

ووصفت الطواقم الطبية جروح الشاب بين المتوسطة والطفيفة، نقل على إثرها إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا.

وعلم أن الشاب وصل إلى مركز طبي محلي في قلنسوة، وهو يعاني من جروح في القسم السفلي من جسمه من جراء تعرضه لإطلاق النار.

وصلت إلى الشرطة إلى مكان وقوع الجريمة، وباشرت بالتحقيق في ملابساتها دون الإعلان عن الخلفية ولا عن اعتقال مشتبهين بالضلوع في الجريمة.

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يأتي ذلك بالتزامن مع تظاهر ال

شهدت عدة بلدات عربية البلاد، اليوم، وقفات احتجاجية وتظاهرات ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، تزامنا مع الإضراب العام الذي شمل جميع المؤسسات العامة والسلطات المحلية والمدارس ورياض الأطفال والمرافق التجارية والورش الصناعية وغيرها، ضمن سلسلة فعاليات مواجهة جرائم القتل وتقصير الشرطة واستجابة لقرار لجنة المتابعة العليا الذي اتخذته، أمس، في اجتماع طارئ عقد في مجد الكروم.

بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 72 بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن ارتفاعا بنسبة 65% طرأ على عدد ضحايا جرائم القتل مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، إلى جانب مئات الإصابات في جرائم إطلاق نار وطعن ودهس وغيرها.