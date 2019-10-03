بينها الريال وسيتي: "ويفا" يبدأ بإجراءات انضباطية بحق ستة فرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" إجراءات انضباطية بحق ستة أندية من بينها مانشستر سيتي وريال مدريد، بعد أحداث شهدتها مباريات أقيمت هذا الأسبوع بدوري أبطال أوروبا.

وقال "ويفا" اليوم، الخميس، إنه وجه اتهامات إلى مانشستر سيتي ودينامو زغرب بعد أن ألقى مشجعون مقذوفات تجاه أرض الملعب كما أحدث مشجعو الفريق الكرواتي تلفيات في مدرجات ملعب الاتحاد خلال فوز سيتي 2-صفر يوم الثلاثاء.

كما وجه الاتحاد الأوروبي اتهاما إلى ريال مدريد بسبب تأخر موعد انطلاق مباراة تعادل فيها 2-2 مع كلوب بروج وأقيمت أيضا يوم الثلاثاء.

وأدان "ويفا" الفريق البلجيكي بسبب توجيه لاعب الوسط رود فورمر عبارات مسيئة لحكم المباراة بعد طرده لحصوله على الإندار الثاني.

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ووجهت اتهامات لأولمبياكوس اليوناني بعد أن رفع مشجعوه لافتة اعتبرها "ويفا" تحمل إساءة عنصرية في المباراة التي خسرها على ملعب رد ستار بلجراد 3-1.

في المقابل اتهم رد ستار بسوء التصرف بعد إنذار خمسة لاعبين بينهم اثنان من البدلاء.

وقال "ويفا" إن لجنة الانضباط ستجتمع يوم الجمعة لسماع الرد على الاتهامات الموجهة ضد رد ستار وأولمبياكوس بينما ستنظر في 17 أكتوبر تشرين الأول أحداث المباراتين الأخريين.