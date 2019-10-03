إيقاف مباريات الدوري العراقي لكرة القدم بسبب الاحتجاجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دفعت الاحتجاجات الدامية، التي يشهدها العراق منذ الثلاثاء، وحظر التجول، الذي فرضته السلطات، الاتحاد المحلي لكرة القدم الى تأجيل مباريات المتبقية من المرحلة الثالثة للدوري.

وأقيمت مباراة واحدة من هذه المرحلة الأربعاء، بين زاخو والكهرباء (1-2)، على أرض الأول في إقليم كردستان الشمالي، والذي بقي حتى الآن في منأى عن الاحتجاجات. لكن الاتحاد العراقي أكد اليوم إرجاء المباريات المتبقية التي كان من المقرر أن تقام الخميس والجمعة في بغداد ومدن أخرى.

وقال عضو الاتحاد العراقي نائب رئيس لجنة المسابقات، يحيى كريم، إنه "نتيجة الأوضاع السائدة وبسبب حظر التجول، تقرر تأجيل مباريات المسابقة التي يفترض أن تقام في العاصمة بغداد والمدن الأخرى".

ولم يحدد كريم موعدا جديدا لمباريات المرحلة.

Advertisements

وقتل 18 شخصاً على الأقل في العراق منذ مساء الثلاثاء، في حركة احتجاجية دامية تطالب برحيل "الفاسدين" وتأمين فرص عمل للشباب، امتدت حالياً لتطال معظم المدن الجنوبية.

وفرضت السلطات حظراً للتجول في بغداد دخل حيز التنفيذ فجر الخميس حتى إشعار آخر، إضافة إلى قرار مماثل في محافظات جنوبية عدة.