"عين المكان": عين أكثر عمقا في أحداث المنطقة العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن التلفزيون العربي مؤخرًا عن نيته لعرض سلسلة وثائقية جديدة بعنوان "عين المكان"، ليتناول فيها الأحداث السياسية الراهنة، التي تحدث وتتشكل في المنطقة العربية بشكل أكثر عمقًا مما تصوّره الكاميرات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأفاد البيان صادر عن التلفزيون العربي أن "عين المكان سلسلة وثائقية جديدة على التلفزيون العربي يبدأ التلفزيون العربي ببث برنامجه الوثائقي الجديد 'عين المكان' يوم الأحد القادم الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القدس البرنامج هو سلسلة وثائقية أسبوعية تغطي الأحداث السياسية في المنطقة العربية بشكل أكثر عمقا تجوب فيها كاميرا التلفزيون ومذيعوه العالم وتعاين أمكنة قريبة من المواطن العربي، وينقلون تفاصيل وقصص وخلفيات الأحداث بعين متأنية".

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وأضاف أن "الحلقة الأولى من عين المكان ستكون عن ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا، حيث نكشف الصدامات والاعتداءات والحملات العنصرية المتكررة في الفترة الأخيرة بين اللاجئين السوريين والأتراك في مدينة إسطنبول التركية،. وإلى أي مدى يتحمل السوريون نتيجة الأحداث، وهل سيكونوا ضحية التجاذبات السياسية التركية، التي وظفت قضيتهم لصالحها".