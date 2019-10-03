“إعمار اليمن” يُعرف بالمشاريع السعودية التنموية في واشنطن

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

دشن وفد من “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” نشاطاً تعريفياً بمشاريع السعودية التنموية في اليمن، وذلك في العاصمة الأميركية واشنطن.

وانطلق نشاط الوفد الذي يرأسه مدير “إدارة المشاريع والدراسات في البرنامج المهندس” حسن العطاس بعقد اجتماع مع “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” التي مثلها خلال الاجتماع نائب مساعد مدير الوكالة في “مكتب الديمقراطية والصراع والمساعدة الإنسانية” روب جنكينز، ونائب مساعد المدير في “مكتب الوكالة للشرق الأوسط” جيسن فولي .

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في العمل التنموي. وجرى خلال الاجتماع بحث دور وأهمية ‫التنمية والإعمار في اليمن.

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كما استعرض وفد “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” للوكالة الأميركية للتنمية الدولية استراتيجية تنفيذ مشاريع التنمية والإعمار وفق احتياجات المجتمعات المحلية في اليمن.

وأشاد جنكينز بمشاريع البرنامج التنموية، مثنياً على تواجد البرنامج الفعّال داخل المحافظات اليمنية.

وأعرب جنكينز عن شكره للسعودية على تبرعاتها السخية التي قدمتها للأمم المتحدة، والتي كان آخرها تقديم مبلغ 500 مليون دولار أميركي لدعم العمل الإنساني في اليمن.

في سياق متصل، عقد وفد “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” اجتماعا مع “معهد الشرق الأوسط” في واشنطن، ممثلاً برئيس المعهد الدكتور بول سالم، والخبير بالمعهد جيرالد فيرستين، والباحث في المعهد ألين كيسويت، وذلك في إطار التعريف بالبرنامج وبحث سبل التعاون لتعزيز العمل التنموي في اليمن.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن إطار النشاط التعريفي الذي يقوم به وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وحرصاً منه على تطوير اَليات التواصل والتعاون مع المنظمات التنموية ذات العلاقة.