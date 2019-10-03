إقبال كبير من الإماراتيين في عجمان على انتخابات "الوطني الاتحادي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفقد الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات مركز عجمان الانتخابي بمركز الشيخ زايد للمعارض والمؤتمرات في جامعة عجمان، ومتابعة سير العمل خلال اليوم الثالث من مرحلة التصويت المبكر للناخبين.



وأشاد الغفلي بجهود مركز عجمان الانتخابي وحرصه على توفير مختلف الخدمات وضمان راحة المواطنين لسهولة إجراءات الترشيح والتواجد المستمر للمرشحين خلال الفترة الانتخابية والذي ينم عن وعي واهتمام بالعملية الانتخابية، والتي تصب في مصلحة الوطن وبرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

وأثنى على الإقبال الكبير للناخبين في الأيام الأولى من العرس الانتخابي، متمنيا أن يستمر حتى اليوم الرئيسي للانتخابات والذي يصادف يوم السبت القادم، مؤكدا على وعي المجتمع بأهمية الانتخابات ومسؤوليتهم ودورهم في مشاركتهم في صنع القرار من خلال التسجيل في القوائم الانتخابية وبالتالي حرصهم على ممارسة دورهم الوطني والانتخابي.



واستمع الغفلي خلال جولته لآراء المرشحين المتواجدين في المراكز الانتخابية في إمارة عجمان واقتراحاتهم، مؤكدا أهمية دور المرشحين والذي يعد عنصرا مهما ورئيسيا في العملية الانتخابية من خلال نشاطهم وتفاعلهم وبرامجهم الانتخابية من أجل رفع نسبة الإقبال وعدد الناخبين للحضور إلى المراكز الانتخابية.

