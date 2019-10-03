"فرق الموت" الإيرانية وراء اغتيال ناشط وزوجته بالبصرة

كشف مسؤول أمني عراقي بمحافظة البصرة، أن مليشيات إرهابية تقف وراء اغتيال الناشط المدني حسين عادل وزوجته في شقتهما بمنطقة صبخة العرب وسط المدينة مساء الأربعاء.



وقال المسؤول الأمني العراقي لـ"العين الإخبارية": "داهمت مجموعة مسلحة مكونة من إرهابيي مليشيات عدة في مقدمتها مليشيا حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق تعرف بفرق الموت شقة الناشط حسين عادل بعد عودته من المظاهرات".

وأضاف "أطلقت المليشيات على عادل ٧ طلقات أردته قتيلا، كما أطلقت رصاصة واحدة على رأس زوجته التي فارقت الحياة هي الأخرى على الفور".

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وأكد المسؤول الأمني "أن حسين عادل كان ناشطا ورسام كاريكاتير وكانت زوجته أيضا ناشطة وهما من منظمي المظاهرات المطالبة بالإصلاح وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق".

وتشهد مدن العراق بما فيها العاصمة بغداد منذ الليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة تنفذها مجموعات مسلحة ملثمة ترتدي زيا مدنيا.

وأوضحت مصادر أمنية عراقية أن هذه المجموعات تابعة لفرق الموت التي شكلها فيلق القدس الإيراني من مسلحي المليشيات لإنهاء المظاهرات السلمية في البلاد.

ووفقا لمصادر عراقية كان الناشط المدني وزوجته يسعفان المصابين من المتظاهرين ويعالجان حالات الاختناق خلال المظاهرات التي شهدتها البصرة الأربعاء.

وتشهد مدن بغداد والناصرية والنجف والكوت والديوانية والبصرة وديالي وكركوك وبابل مظاهرات شعبية واسعة انطلقت الثلاثاء، طالب خلالها المتظاهرون بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.