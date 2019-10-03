إصابة 10 متظاهرين عراقيين برصاص مليشيا إيرانية

أطلقت مليشيا تابعة لإيران وقوات الأمن العراقية النار على المتظاهرين بمدينة الناصرية، الخميس، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وقال الناشط المدني شهاب صابر لـ"العين الإخبارية"، إن "مليشيات الحشد الشعبي وقوات الأمن العراقية أطلقت النار على المتظاهرين وسط المدينة وأوقعت أكثر من ١٠ جرحى في صفوفهم".

وأشار إلى أن "إطلاق النار الكثيف يحول دون الوصول إلى الجرحى وإسعافهم".

وكانت قد انطلقت مظاهرة واسعة في الناصرية طالب خلالها المتظاهرون بتغيير النظام وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.

Advertisements

وفرضت السلطات العراقية كذلك حظر التجوال في محافظتي بابل والنجف الأشرف، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى إشعار آخر، بحسب وكالة أنباء العراق.

من جانب آخر، زار رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي مقر قيادة عمليات بغداد برفقة وزيري الدفاع والداخلية بعد الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة.





وارتفعت حصيلة القتلى إلى 19 منذ الثلاثاء الماضي في اليوم الثالث من المظاهرات الدامية في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، وفق مسؤولين.

وشهد العراق انقطاعا بخدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع احتجاجات واسعة.

وتشهد مدن بغداد والناصرية والنجف والكوت والديوانية والبصرة وديالي وكركوك وبابل مظاهرات شعبية واسعة انطلقت الثلاثاء، طالب خلالها المتظاهرون بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.