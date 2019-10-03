انت الان تتابع "الخارجية": تتابع بأهتمام شؤون المواطنين في قبرص وتم تخصيص سكن لأسرهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الخارجية الكويتية

اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الكويتي سامي الحمد أن وزارة الخارجية تابعت بأهتمام عن كثب منذ اللحظات الاولى شؤون المواطنين الكويتيين في قبرص وانها لن تألوا جهدا في توفير المساعدة والرعاية اللازمة لهم.

جاء ذلك في تصريح للحمد وتعليقا على ما تم تداولة من قبل وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بشأن وضع عدد من المواطنين الكويتيين في قبرص ومنع عودتهم الى الكويت بسبب قضية مشاجرة.

واكد انه بناء على توجيهات الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فقد تم توفير السكن للمواطنين الكويتيين واسرهم وفق رغبتهم واختيارهم وكذلك تخصيص مكتب محاماة لمتابعة القضية منذ البداية.

Advertisements

واشار الحمد الى ان ما تم تداولة من مقطع فيديو بشأن عدم توفير سكن للمواطنين وتواجدهم وامتعتهم دون سكن فأنه طبقا لافادة السفارة في قبرص وإفادة احد افراد عائلة الممنوعين من السفر والمتواجدين في قبرص بأن هذا التسجيل قد تم خلال فترة الانتقال من سكن الى اخر وذلك بسبب عدم وجود شاعر في الفندق الذي يقيمون فيه وان هذه العملية لم تستغرق اكثر من ساعتين.

واختتم الحمد تصريحه بالتأكيد على ان وزارة الخارجية لن تألوا جهدا من متابعة شؤون المواطنين الكويتيين وتقديم المساعدة والرعاية للازمتين لهم.