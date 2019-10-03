مصدر بالشرطة الفرنسية: مقتل 4 أشخاص ومنفذ الهجوم بمقر شرطة باريس

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صورة أرشيفية قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث طعن بمقر شرطة باريس اليوم الخميس كما قُتل المهاجم. وأكدت آن ايدالجو رئيسة بلدية باريس أن "عددا من الناس" أصيبوا بجروح تفضي للوفاة.

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