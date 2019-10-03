مستشار بارزاني: تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سبب انتفاضة العراق

الخميس 3 أكتوبر 2019

مسعود البارزاني

كتب أمانى عزام

أرجع كفاح محمود، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الكردية والعراقية، والمستشار الإعلامي في مكتب الزعيم الكردي مسعود البارزاني، أسباب اندلاع المظاهرات الشعبية في العراقةإلى تراكم ملفات الفساد المستشري في معظم مفاصل الدولة منذ سنوات طويلة وانتشار البطالة وارتفاع مستويات الفقر وتردي الأوضاع الصحية والتربوية.

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وأوضح "محمود" في تصريح خاص، أنومعدلات السخط وعدم الرضا ارتفعت لدى قطاعات واسعة من الأهالي، وتسببت في خروج هذه التظاهرات العارمة،.

وأوصح المستشار الإعلامي في مكتب الزعيم الكردي مسعود البارزاني، إلى أن هناك اتهامات من المتظاهرين بوجود تدخلات إقليمية في الشأن العراقي خاصة التظاهرات الأخيرة.

واستنكر المستشار الإعلامي في مكتب بارزاني، استخدام الأجهزة الأمنية القوة المفركة ضد المتظاهرين، مما أدى إلى وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى. كما عبر عن مخاوفه من أن تحدث تدخلات قوى اقليمية في الموضوع مما يعقد الامر ويخرجها من طبيعتها الاعتيادية الى ما يشبه الاحتراب الداخلي.