صحفي عراقي: مايحدث ثورة جياع والمتظاهرين غير مسيسيين 

الخميس 3 أكتوبر 2019

الكاتب الصحفي العراقي زياد الشيخلي

كتب كتبت- أماني عزام

استنكر الكاتب الصحفي العراقي، زياد الشيخلي، مدير مجموعة الحدث الإخبارية في المملكة المتحدة، قرار الحكومة العراقية بمنع التجوال وكذلك قطع جميع اتصالات الانترتت، وقمع القوات الأمنية للمتظاهرين مؤكدًا أن ذلك مخالفةللقانون.

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وأكد "الشخيلي" أن الانتفاضة العراقية ستستمر رغم التحديات لأنها ثورة جياع، لافتًا إلى أن المحافظات التي انطلقت منها هذه الانتفاضة هي محافظات مستقرة أمنيا الا أن الحكومة العراقية وخلال ١٦ عام لم تقدم لهم سوى الوعود.

ولفت "الشخيلي إلى أن جميع من خرجةا غير مسيسيين، " مضيفًا أن :"الثورات الحقيقية تولد من رحم الجوع والكرام، وتستمر بالصمود والارادة الحقيقية".

وعير الكاتب الصحفي عن مخاوفه من ركوب بعض الاحزاب والتيارات السياسية لموجة هذه الانتفاضة من اجل الضغط على الحكومة لكسب اكبر مايمكن من مكتسبات، وكذلك من تدخل الميليشيات المرتبطة باجندات خارجية وسط المنتفضين