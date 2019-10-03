رؤساء أركان الخليج يدينون هجوم أرامكو ويؤكدون الجاهزية لمواجهة التهديدات

الخميس 3 أكتوبر 2019 هجوم أرامكو كتب الخليج 365 ـ عدن عقد رؤساء أركان دول الخليج، اليوم الخميس، تشرين الأول 03، 2019، اجتماعا موسعا لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة العربية.

وأكد رؤساء أركان الخليج إدانتهم للاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية من قبل إيران والمليشيا الموالية لها. Advertisements وأضاف أن القوات المسلّحة جاهزة للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية. وأدنوا انتهاك أجواء بعض دول الخليج لتنفيذ الاعتداء على السعودية. وكانت مصادر أكدت أن الطائرات التي هاجمت منشآت لأرامكو في بقيق وخريص مرت عبر أجواء دولة الكويت. وأكدوا أن الهجمات على المنشآت النفطية تهديد مباشر لأمن دول الخليج. وتابع بيان صادر عن الاجتماع: نساند الإجراءات التي تتخذها السعودية للدفاع عن أراضيها.

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