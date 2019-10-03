- 1/2
- 2/2
الخميس 3 أكتوبر 2019
شرطة باريس
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أكدت شرطة باريس مقتل 4 من عناصرها إضافة لمهاجم مقرها العام في العاصمة.
وقالت مصادر إعلامية، في وقت سابق اليوم الخميس، تشرين الأول 03، 2019، إن رجلا يحمل سكينا هاجم أفرادا من الشرطة في أحد مراكز الأمن بالعاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت مصادر مطلعة أفادت لوكالة "رويترز" بأن المهاجم قتل، فيما أكدت قناة BFM TV أن شرطيا واحدا تعرض لإصابة بليغة جراء الهجوم.
بدوره، امتنع متحدث باسم شرطة باريس عن الإدلاء بأي تعليق حول الحادث في الوقت الراهن.
وكأول رد فعل على الحادث، سارعت قوات الأمن إلى إغلاق محطة مترو "سيتي" القريبة من مركز الشرطة الذي شهد الهجوم.
ولاحقا أكدت مصادر فرنسية أن مهاجم قوات الشرطة ينتمي إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة باريس تؤكد مقتل 4 من عناصرها إضافة لمهاجم مقرها العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.