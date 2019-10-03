شرطة باريس تؤكد مقتل 4 من عناصرها إضافة لمهاجم مقرها العام

الخميس 3 أكتوبر 2019

شرطة باريس

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكدت شرطة باريس مقتل 4 من عناصرها إضافة لمهاجم مقرها العام في العاصمة.



وقالت مصادر إعلامية، في وقت سابق اليوم الخميس، تشرين الأول 03، 2019، إن رجلا يحمل سكينا هاجم أفرادا من الشرطة في أحد مراكز الأمن بالعاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

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وكانت مصادر مطلعة أفادت لوكالة "رويترز" بأن المهاجم قتل، فيما أكدت قناة BFM TV أن شرطيا واحدا تعرض لإصابة بليغة جراء الهجوم.

بدوره، امتنع متحدث باسم شرطة باريس عن الإدلاء بأي تعليق حول الحادث في الوقت الراهن.

وكأول رد فعل على الحادث، سارعت قوات الأمن إلى إغلاق محطة مترو "سيتي" القريبة من مركز الشرطة الذي شهد الهجوم.

ولاحقا أكدت مصادر فرنسية أن مهاجم قوات الشرطة ينتمي إليها.