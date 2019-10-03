سفارة أمريكا في بغداد تعلق الخدمات القنصلية إلى حين رفع حظر التجوال

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الخميس 3 أكتوبر 2019
السفارة الأميركية ببغداد
كتب
الخليج 365
أعلن موقع السفارة الأميركية ببغداد تعليق الخدمات القنصلية لحين انتهاء حظر التجوال.
وتم فرض حظر التجوال في عدد من مدن العراق التي شهدت تظاهرات احتجاجية.
إلى ذلك، أطلقت قوات الشرطة العراقية الرصاص الحي لتفريق متظاهرين تحدوا حظر التجوال في العاصمة بغداد وتجمعوا لمواصلة الاحتجاج على الأوضاع المعيشية في البلاد، وارتفاع عدد القتلى والمصابين جراء الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وارتفع عدد القتلى نتيجة الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في العراق إلى 18 قتيلا، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وواصل متظاهرون الاحتجاج في العاصمة بغداد رغم حظر التجوال الذي فرض في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.
وذكرت تقارير إعلامية بإصابة مئات الأشخاص الآخرين، خلال الاحتجاجات التي جرت في بغداد، ومدن أخرى جنوبي البلاد.
وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن حظر التجول فرض للحفاظ على النظام العام، وحماية المتظاهرين من بعض "المتسللين"، الذين ارتكبوا انتهاكات ضد قوات الأمن.
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