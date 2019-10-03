صحيفة: النهضة لم تأت للشعب التونسي إلا بمزيد من الفقر والبؤس

الخميس 3 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، كانت النتائج مفاجئة وصادمة؛ لأن الشعب التونسي أحدث ما يشبه «تسونامي» أطاح كل المنظومة القديمة وأحزابها السياسية، حيث فشل كل مرشحي هذه الأحزاب في الوصول إلى خط النهاية الذي وصل إليه اثنان من خارج المنظومة السياسية التي احتلت الواجهة منذ الثورة التي أطاحت نظام الرئيس ابن علي، وكأن الشعب التونسي أراد بذلك معاقبة كل هذه الأحزاب لفشلها في تحقيق أهداف الثورة (شغل.. حرية.. كرامة وطنية)".



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - "فالحرية السياسية وحدها غير كافية لتعزيز وتوطيد الديمقراطية الناشئة، كما أنها تظل بلا معنى إذا بقيت عاجزة عن تحقيق مستويات معيشية أفضل وحس متجدد بالكرامة، مثل تحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، وتوظيف مئات آلاف العاطلين عن العمل من الشباب خريجي الجامعات الذين كانوا روح الثورة ووقودها، ثم خرجوا منها «صفر اليدين» بعدما صادرتها الأحزاب السياسية وخصوصاً «حركة النهضة»؛ الفصيل التونسي لجماعة «الإخوان» التي تمكنت من تبوّؤ المشهد السياسي طوال السنوات الماضية، وفشل مرشحها عبد الفتاح مورو في تحقيق النسبة المئوية التي تؤهله لخوض جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية"'

ومضت "تونس أمام مهمة ثورية جديدة وهي تتجه في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد (217 نائباً)، والاختيار من بين 15737 مرشحاً، يمثلون 1507 قوائم ائتلافية وحزبية ومستقلة".

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وبينت الصحيفة أن "المهمة هي استكمال المهمة السابقة؛ أي استئناف روح الثورة وتصحيح مسارها وتجديدها، بمعاقبة كل الأحزاب التي خانت الثورة ودلّست ونافقت، وكان كل هدفها هو السلطة تحت لافتة الديمقراطية".

وبينت أن "الضمير الجمعي التونسي يُدرك تماماً ما يريد، وهو لا شك قادر على فعل ما يمكّن الثورة من تجديد نفسها من خلال الاختيار الصحيح في الانتخابات التشريعية".

وتابعت "في حديث له مؤخراً، يقول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن حزبه «يتطلع إلى الحكم بمفرده، أو مع قوى أخرى إذا فاز في الانتخابات البرلمانية»، بمعني أنه على استعداد لوضع تونس تحت جناح حزبه؛ أي استكمال مخطط «الإخوان» للسطو على الثورة، وهو ما لم يتحقق لها حتى الآن، بعد فشل مرشحها في الانتخابات الرئاسية، وهي الآن تُجرِّب من خلال الانتخابات التشريعية".

وتقول الصحيفة "لقد كانت حركة النهضة طوال السنوات الثماني الماضية جزءاً أساسياً من السلطة التي لم تأت للشعب التونسي إلا بمزيد من الفقر والبؤس، كما أنه لم تتم تبرئتها حتى الآن من الجهاز السري الذي قام باغتيال المناضلين شكري بالعيد، ومحمد البراهمي".

واختتمت "لعل الشعب التونسي الذي خبر حركة النهضة طوال هذه السنوات، سيتعامل معها، ومع الأحزاب المماثلة، كما تعامل مع الانتخابات الرئاسية، فيعاقب من خان الأمانة ويُنقذ ثورته".