بن زايد: نبارك لشعب الإمارات الإنجاز التاريخي لهزاع المنصوري

الخميس 3 أكتوبر 2019

الشيخ محمد بن زايد

كتب الخليج 365 ـ متابعات

علق ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، على عودة هزاع المنصوري إلى الأرض، بعد رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.



وكتب بن زايد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، تشرين الأول 03، 2019: الحمد لله على عودة هزاع المنصوري سالما إلى الأرض بعد رحلة ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية.

وأضاف ولي عهد أبو ظبي: نبارك لشعب الإمارات هذا الإنجاز التاريخي.

Advertisements

وتابع الشيخ محمد بن زايد ماضون بعزم أبناء زايد لتحقيق طموحنا للوصول الى المريخ.

وهبطت بنجاح على الأرض، الخميس، المركبة سويوز إم إس 12، التي تحمل أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري عائدًا من محطة الفضاء الدولية.

وأجرى المنصوري خلال رحلته التي استمرت 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية،، 16 تجربة علمية، خلال رحلته الفضائية التي استمرت 8 أيام، بينها 6 تجارب على متن محطة الفضاء الدولية في بيئة الجاذبية الصغرى "Microgravity" وهي بيئة منعدمة الجاذبية تقريباً لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان في الفضاء مقارنة بالتجارب التي أجريت على سطح الأرض.

ودراسة مؤشرات حالة العظام، والاضطرابات في النشاط الحركي، والتصور وإدراك الوقت عند رائد الفضاء، إضافة إلى ديناميات السوائل في الفضاء، وأثر العيش في الفضاء على البشر، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها هذا النوع من الأبحاث على شخص من المنطقة العربية.

وشملت المهمة تجارب من مدارس دولة الإمارات، ضمن مبادرة "العلوم في الفضاء" التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، شاركت في إجرائها على الأرض نحو 15 مدرسة من الدولة، بوجود رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في المرحلة الأولى، إذ أجراها في بيئة منعدمة الجاذبية تقريباً على متن المحطة.