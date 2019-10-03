حرس إيران الثوري يؤكد إحباط محاولة لاغتيال قاسم سليماني

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الخميس 3 أكتوبر 2019
مليشيات الحرس الثوري الإيراني
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أكدت مليشيات الحرس الثوري الإيراني، الخميس، إحباط محاولة لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في مدينة كرمان، مارس/آذار الماضي.
وذكر رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، أنه "تم إفشال مخطط لاغتيال قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني، وإلقاء القبض على فريق الاغتيال عبر مخابرات الحرس الثوري".
وأوضح طائب أن "فريق الاغتيال قام بشراء مكان بالقرب من حسينية والد سليماني في مسقط رأسه بمدينة كرمان جنوب البلاد، وقام بتجهيز بين 350 إلى 500 كيلوجرام من المواد المتفجرة ووضعها في نفق تحت الحسينية".
وقال: "فريق الاغتيال كان يخطط لتنفيذ التفجير لدى حضور سليماني بين المشاركين في مراسم العزاء في عاشوراء، وقد اعترف فريق الاغتيال بعد اعتقاله بالتخطيط لاغتيال سليماني في أيام التاسع والعاشر من محرم الماضي".
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