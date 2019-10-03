مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل الإعادة الطوعية للاجئين الصوماليين من اليمن إلى بلادهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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غادر أمس 150 لاجئا صوماليا عبر ميناء عدن إلى بلادهم، ضمن برنامج الإعادة الطوعية للاجئين، والذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وقد عمل المركز قد على إعادة ألفي لاجئ صومالي إلى بلادهم منذ بداية برنامج الإعادة الطوعية للاجئين في 2018م، شمل عودة ألفي لاجئ صومالي كانوا مقيمين في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية بعد هروبهم لليمن منذ مطلع التسعينات، إثر الصراع في الصومال الشقيق.

وبرنامج الإعادة الطوعية للاجئين الصوماليين هو لمن رغب في العودة طواعية إلى الصومال، يشمل نقلهم من عدن عبر البحر إلى جمهورية الصومال، ليتم بعد ذلك نقلهم إلى مختلف المقاطعات الصومالية حسب مقر سكنهم برا وجوا.