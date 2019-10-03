السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

كتب: ضياء السقا
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات و جمال عبد الناصر، بمناسبة ذكرى حرب السادس من أكتوبر المجيدة.
بعد ذلك ترأس السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يضم وزير الدفاع ورئيس الأركان، وكبار قادة القوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري، والجيش بذكرى انتصارات أكتوبر.
وناقش الاجتماع الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها فى حماية ركائز الامن القومى، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الارهاب، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.
بيان من وزارة الدفاع
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