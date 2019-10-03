خارجية ايران: نأسف للاضطرابات في العراق ونحذر من الاستغلال الاجنبي لها

أعربت ​وزارة الخارجية الايرانية​ عن اسفها لـ"الاضطرابات الاخيرة في بعض مدن ​العراق​"، محذرةً من "محاولات استغلال جهات اجنبية لهذه الاضطرابات"، مبدية ثقتها بـ"أن الشعب و​الحكومة​ والمكونات السياسية والمرجعيات قادرة من خلال تعاونها على تهدئة الاوضاع ولن تسمح باستمرار بعض التحركات التي تؤدي الى الإضرار بالشعب العراقي واستغلال الاجانب".

وأكدت "أهمية المسيرات العظيمة لزيارة اربعين سيد الشهداء ​الامام الحسين​ عليه السلام، وضرورة إقامة هذا التجمع العظيم بكل عظمة وأبهة، ودعت عامة الشعب الايراني المتدين ومحبي اهل البيت عليهم السلام، ان يؤجلوا زيارتهم الى العراق الى حين تهدئة الاوضاع في هذا البلد، وان يلتزموا تماما بتحذيرات المسؤولين السياسيين والامنيين المعنيين بزيارة الاربعين".