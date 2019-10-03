حكومة فرنسا: سنفرض اجراءات على أميركا إذا طبقت عقوباتها على منتجات أوروبية

أكدت الناطقة باسم ​الحكومة الفرنسية​، سيبيت ندياي أن "إجراءات انتقامية ستفرض بالتأكيد على ​الولايات المتحدة​ بالتشاور مع ​الاتحاد الأوروبي​، إذا طبقت ​واشنطن​ في تشرين الاول عقوباتها التي أعلنت عنها الأربعاء على منتجات أوروبية"، مشيرةً إلى "إننا كررنا دائما أمام ​منظمة التجارة العالمية​ أننا نعتبر أنه من الأفضل التوصل إلى حلول ودية بدلا من خوض نزاعات تجارية".

ولفتت إلى "إننا نشعر بالأسف لخوضنا هذه الحرب مع الولايات المتحدة، لأنه عندما نحارب لا نملك فرصا كبيرة لزيادة جماعية للنمو"، مؤكدة أن "هذا الوضع لا يجلب شيئا لأحد" ورفضت "الكشف عن طبيعة الإجراءات الانتقامية المحتملة"، قائلة "في هذه المرحلة نواجه تهديدا من الأمريكيين، ولم تنفذ بعد هذه التهديدات".

ودعت إلى "​النقاش​ قبل الوصول إلى هذه المرحلة"، معتبرة أنه "خلال عشرة أيام يمكن إنجاز الكثير"، محذرةً من أنه "إذا لم يتبنوا موقف تهدئة فلن تسامح ​أوروبا​".

وكانت واشنطن أعلنت الأربعاء أنها ستفرض رسوما جمركية على سلع أوروبية بقيمة 7.5 مليار ​دولار​، بعدما أجازت منظمة التجارة العالمية ل​أميركا​ المضي قدما في خطوتها ردا على دعم الاتحاد الأوروبي شركة "​إيرباص​" لصناعة الطائرات.