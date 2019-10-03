الفاو: أسعار المواد الغذائية العالمية ظلت ثابتة في أيلول الماضي

أفادت منظمة ​الأمم المتحدة​ للأغذية و​الزراعة​ "​الفاو​" بأن "أسعار المواد الغذائية العالمية، ظلت ثابتة في أيلول الماضي، مع تعويض انخفاض أسعار ​السكر​ بزيادة أسعار الزيوت النباتية واللحوم"، مشيرةً إلى ان "مؤشر أسعار الأغذية الذي يقيس التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية، بلغ 170 نقطة في أيلول دون تغيير فعلي على أساس شهري".

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