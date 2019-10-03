البابا وبومبيو: لحماية حقوق الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط

اعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ مورجان أورتاجوس ان ​البابا​ فرنسيس ووزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ اتفقا على أهمية حماية حقوق ​الأقليات المسيحية​ في ​الشرق الأوسط​ أثناء اجتماع في ​الفاتيكان​.

ولفت الى أنهما "أكدا مجددا على التزام ​الولايات المتحدة​ والفاتيكان بدعم حرية العقيدة في مختلف أرجاء ​العالم​ وبخاصة حماية الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط".

واجتمع بومبيو مع البابا لمدة نحو نصف ساعة. ويقوم بومبيو بجولة تشمل ​إيطاليا​ والجبل الأسود و​مقدونيا​ الشمالية و​اليونان​ خيمت عليها إجراءات مساءلة الرئيس ​دونالد ترامب​ في الولايات المتحدة.