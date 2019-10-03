البابا وبومبيو: لحماية حقوق الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان أورتاجوس ان البابا فرنسيس ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اتفقا على أهمية حماية حقوق الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط أثناء اجتماع في الفاتيكان.
ولفت الى أنهما "أكدا مجددا على التزام الولايات المتحدة والفاتيكان بدعم حرية العقيدة في مختلف أرجاء العالم وبخاصة حماية الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط".
واجتمع بومبيو مع البابا لمدة نحو نصف ساعة. ويقوم بومبيو بجولة تشمل إيطاليا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية واليونان خيمت عليها إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة.
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