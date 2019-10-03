رئيس البرلمان العراقي يدعو المتظاهرين للحوار

دعا رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، ممثلي المتظاهرين للحضور إلى البرلمان من أجل مناقشة مطالبهم.
ويشهد جنوبي العراق اجتجاجات مناهضة للحكومة، منذ أمس الأربعاء، أدت لوقوع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، سقط على إثرها 21 شخصًا حتى عصر الخميس.
ولاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة المناهضة للفساد والبطالة وسوء الخدمات، فرضت الحكومة العراقية حظرًا للتجول بعدد من المحافظات، قوبل بخروج مئات المتظاهرين إلى شوارع العاصمة بغداد.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.
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