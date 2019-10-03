رئيس البرلمان العراقي يدعو المتظاهرين للحوار

دعا رئيس البرلمان ​العراق​ي، ​محمد الحلبوسي​، ممثلي المتظاهرين للحضور إلى البرلمان من أجل مناقشة مطالبهم.

ويشهد جنوبي العراق اجتجاجات مناهضة للحكومة، منذ أمس الأربعاء، أدت لوقوع مواجهات بين ​الشرطة​ والمتظاهرين، سقط على إثرها 21 شخصًا حتى عصر الخميس.

ولاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة المناهضة للفساد و​البطالة​ وسوء الخدمات، فرضت ​الحكومة العراقية​ حظرًا للتجول بعدد من المحافظات، قوبل بخروج مئات المتظاهرين إلى شوارع العاصمة ​بغداد​.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل ​الكهرباء​ و​الصحة​ والماء فضلا عن البطالة و​الفساد​.