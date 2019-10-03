سفارة اميركا بالعراق: تعليق الخدمات القنصلية الروتينية حتى رفع حظر التجول

أعلنت ​السفارة الاميركية​ ب​العراق​ عن تعليق الخدمات القنصلية الروتينية حتى رفع ​حظر التجول​.

وكانت قناة "العربية" قد أفادت بأن "وزارة الخارجية الأميركية أجلت موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد".

هذا وتشهد عدة مناطق عراقية، احتجاجات للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، ورافقتها صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 400، ما دفع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى فرض حظر التجوال في العاصمة اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حظر تجوال كاملا على الأفراد والمركبات في بغداد باستثناء سيارات الإسعاف والحالات المرضية العاجلة، اعتبارا من الخامسة صباحا من يوم الخميس وحتى إشعار آخر.