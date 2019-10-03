شرطة باريس تعلن مقتل 4 من عناصرها إضافة لمهاجم مقرها العام بالعاصمة

أكدت شرطة ​باريس​ مقتل 4 من عناصرها إضافة لمهاجم مقرها العام في العاصمة الفرنسية. وأفادت قناة "العربية" بأن "رئيس الوزراء الفرنسي يصل إلى مكان الهجوم على شرطة باريس". ونقلت وكالة "​رويترز​" للانباء عن رئيسة ​بلدية باريس​ أن "عدد من الأشخاص أصيبوا بجراح خطيرة في هجوم باريس". ولفتت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية "AFP" إلى ان "منفذ الهجوم على مقر شرطة باريس يعمل في قسم الاستخبارات بالمقر".

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