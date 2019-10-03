رؤساء أركان جيوش دول الخليج: جاهزون عسكريا للتصدي لأي تهديدات إرهابية

دان رؤساء أركان جيوش ​دول الخليج​ العربية، عقب اجتماع استثنائي عقدوه بطلب من السعودية "انتهاك أجواء بعض دول المجلس لتنفيذ الاعتداءات الأخيرة ضد السعودية"، مؤكدين الجاهزية العسكرية لقوات بلدانهم للتصدي لأي هجمات إرهابية.

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