الاب هاشم بافتتاح أول نشاط حول بناء القدرات بجامعة الروح القدس: هدفنا بناء شخصية الطالب

أكد رئيس جامعة الروح القدس- ​الكسليك​ الأب طلال هاشم على "دور هذا المركز وأهميته لجهة تطوير الطالب ومساندته في حياته الجامعية، في ظل حرص الجامعة الدائم على إعداد ​الطلاب​ كي يصبحوا قادة ​المستقبل​ ويُحدثوا فرقاً وتغييراً إيجابياً في مجتمعاتهم"، مشيرا الى ان "هذا المشروع يستمد صلابته من كونه، خلافاً للمشاريع الأخرى، يركّز على الطالب بصفته المستفيد الأول الذي يملك الفرصة للتعبير عن وجهة نظره والحق بقول كلمته".

وفي كلمة له خلال حفل افتتاح أول نشاط خاص ببناء القدرات، حيث جرى خلاله افتتاح مركز تطوير الطلاب في الجامعة وذلك في إطار مشروع "تمكين الطلاب والتزامهم وتمثيلهم في ​الجامعات​ ال​لبنان​ية"، شدد الأب هاشم على "عمل الجامعة الدؤوب في سبيل تقديم حياة جامعية عالية الجودة لطلابها، وقد أتى حصولها على الاعتماد البريطاني لجودة الخدمات الطلابية من Matrix –UK خير دليل على ذلك، لتكون بذلك أول جامعة في لبنان والمنطقة تحصل على هذا الاعتماد"، لافتا الى ان "هدفنا الأساسي يكمن في بناء شخصية الطالب وتطوير مهاراته وقدراته ومعارفه لمواجهة التحديات بشتّى أنواعها، على أن يمتد هذا الأثر الإيجابي ليشمل عائلته ومحيطه ومجتمعه".

وشكر الاب هاشم "​الاتحاد الأوروبي​ وERASMUS+ وشركائنا المحليين والدوليين لمساهمتهم الفاعلة في تنفيذ هذا المشروع الذي من شأنه تطوير الطالب ودعمه".

من جهتها اعتبرت نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية ريما مطر أنّ "هذا المشروع يهدف إلى تعزيز دور الطلاب وثقتهم وقدراتهم كي يكونوا مواطنين فاعلين، الأمر الذي يشكّل أولوية وطنية"، مشيرة الى ان "أفضل نتيجة ملموسة وطويلة الأمد لهذا المشروع هي إنشاء مركز تطوير الطلاب الذي يشكّل مساحة للتلاقي والمناقشة وطرح الأفكار ​الجديدة​ وتنظيم الأنشط"، مؤكدة ان "هذا المشروع فرصةً للاتحاد الأوروبي والجامعات اللبنانية من أجل تبادل الخبرات ومقارنة النُظم وتحديد التحديات المشتركة ومناقشة الحلول الممكنة، وتعزيز التعاون على المستوى الوطني، وخلق منصة مشتركة يستفيد منها الطلاب وإنشاء مجتمع طلابي ذي توقعات مشتركة وأهداف واضحة".

