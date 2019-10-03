الجيش: 4 طائرات حربية إسرائيلية و4 طائرات استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية بين أمس واليوم

ذكرت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 2 تشرين الأول 2019 الساعة 14:45، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، عاليه، الشوف والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:00 من فوق بلدة كفركلا".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 22:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 3 تشرين الأول 2019 الساعة 1:25 من فوق البلدة المذكورة. وعند الساعة 22:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق حاصبيا والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:45 من فوق بلدة كفرشوبا".
وأعلنت المديرية أنّ "بتاريخ 3 تشرين الأول 2019 الساعة 00:05، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفرشوبا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق حاصبيا، الجنوب، البقاع الغربي والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 2:55 من فوق بلدة كفركلا".
وبيّنت أنّ "4 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 2 تشرين الأول 2019 الساعة 18:30 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مختلف المناطق اللبنانية، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:25 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".
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