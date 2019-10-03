اللجنة الفرعية لدرس إقتراح قانون زراعة القنب أجرت القراءة ما قبل الأخيرة لمواد الإقتراح

أجرت اللجنة الفرعية المكلفة درس إقتراح قانون زراعة القنب، القراءة ما قبل الأخيرة لمواد الإقتراح لا سيما المواد والملاحظات التي كانت وردت في الجلسات السابقة على أن تتبع اللجنة يوم الخميس المقبلة القراءة النهائية للإقتراح والبت بكل الامور.

من جهة أخرى، تابعت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون مكافحة هدر الغذاء برئاسة النائب ​بيار بو عاصي​، دري الإقتراح وإستمعت الى رأي الوزارات والإدارات المعنية على أن تتابع درسه في جلسة مقبلة تخصص للإطلاع على رأي أصحاب ​المطاعم​ وشركات الـCatering.