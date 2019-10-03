أجرت اللجنة الفرعية المكلفة درس إقتراح قانون زراعة القنب، القراءة ما قبل الأخيرة لمواد الإقتراح لا سيما المواد والملاحظات التي كانت وردت في الجلسات السابقة على أن تتبع اللجنة يوم الخميس المقبلة القراءة النهائية للإقتراح والبت بكل الامور.
من جهة أخرى، تابعت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون مكافحة هدر الغذاء برئاسة النائب بيار بو عاصي، دري الإقتراح وإستمعت الى رأي الوزارات والإدارات المعنية على أن تتابع درسه في جلسة مقبلة تخصص للإطلاع على رأي أصحاب المطاعم وشركات الـCatering.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الفرعية لدرس إقتراح قانون زراعة القنب أجرت القراءة ما قبل الأخيرة لمواد الإقتراح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.