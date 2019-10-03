اعتبرت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان بعد اجتماعا استثنائي في مركز النقابة برئاسة النقيب سامي البركس خصص لمواكبة نتائج الاجتماعات التي عقدت بين تجمع الشركات المستوردة للنفط وممثلين عن مصرف لبنان والمصارف الخاصة برعاية رئاسة الحكومة لايجاد حل للنقاط التي لا تزال عالقة مع التجمع بالرغم من صدور التعميم الوسيط ذات الرقم 530 الصادر عن مصرف لبنان واصرار هذه الشركات على رفض بيع المحروقات الى اصحاب المحطات بالليرة اللبنانية كما تم الاتفاق الاسبوع الفائت.
ولفت بيان صادر عن النقابة الى ان لما بقي الوضع على ما هو عليه كما قبل صدور التعميم ولا يزال اصحاب المحطات يلجآون الى السوق السوداء وسوق الصيرفة لتوفير ما يحتاجونه من الدولار الاميركي، ولما كانت الخسائر ما زالت تلحق بنا وتتراكم يوماً بعد يوم بانتظار ما ستنتهي اليه هذه الاجتماعات، ولما كان اصحاب المحطات يشعرون بان سياسة قضم الوقت هي المتبعة من قبل الاطراف الأخرى، ولما لم يصدر بعد من الجهات المختصة أي قرار يلزم الشركات المستوردة ببيع المحروقات في الاسواق المحلية بالليرة اللبنانية واصدار فواتيرها بهذه العملة وفقاً لجدول تركيب الاسعار مع احترام جميع مكوناته بما فيها الجعالات، قررت النقابة الدعوة الى عقد جمعية عمومية استثنائية عند الثانية عشرة من ظهر يوم غد الجمعة بتاريخ 4 تشرين الاول 2019 في اوتيل كومفورت - الحازمية لاتخاذ القرار المناسب لمواجهة هذا الوضع وصولا الى اعلان الاضراب المفتوح في كل لبنان إن اقتضى الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة محطات المحروقات: اذا لم تنفذ الشركات المستوردة الاتفاق سنعلن الاضراب المفتوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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