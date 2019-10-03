كشفت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "العدو الإسرائيلي أقدم بتاريخ أمس 2 تشرين الأول 2019 الساعة 19:20 على إلقاء مفرقعات نارية داخل الأراضي اللبنانية، من موقع الشيخ عباد خراج بلدة حولا- مرجعيون بإتجاه مواطنين أثناء تواجدهما في خراج البلدة المذكورة، ولم تُسجّل أيّ إصابات".
وأوضحت في بيان، أنّه "تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: العدو الإسرائيلي ألقى أمس مفرقعات نارية باتجاه المواطنين بخراج حولا ولا إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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