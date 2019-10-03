الجيش: العدو الإسرائيلي ألقى أمس مفرقعات نارية باتجاه المواطنين بخراج حولا ولا إصابات

كشفت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - ​مديرية التوجيه​، أنّ "العدو الإسرائيلي أقدم بتاريخ أمس 2 تشرين الأول 2019 الساعة 19:20 على إلقاء ​مفرقعات نارية​ داخل الأراضي اللبنانية، من موقع الشيخ عباد خراج بلدة حولا- ​مرجعيون​ بإتجاه مواطنين أثناء تواجدهما في خراج البلدة المذكورة، ولم تُسجّل أيّ إصابات".

وأوضحت في بيان، أنّه "تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".