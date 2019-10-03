النشرة: نقاش بجلسة الحكومة حول فصل ممارسة الحرية عن الشتائم

افادت معلومات لـ"النشرة" أن جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في ​قصر بعبدا​ برئاسة رئييس ​الجمهورية​ ​ميشال عون​، شهدت نقاشا حول الإلتزام بالقوانين والحريات وضرورة فصل ممارسة الحرية عن الشتائم وعدم اظهار تطبيق القوانين وكانها قمع لممارسة الحريات.

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