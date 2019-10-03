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فصيلتا الروشة والرملة البيضاء النموذجيتان استقبلتا ممثلي عدد من الجمعيات

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دعت ​قوى الأمن الداخلي​، ممثّلي عدد من الجمعيات لزيارة مبنى السرية الإقليمية الأولى في وحدة شرطة ​بيروت​، الّذي يضمّ فصيلتي ​الروشة​ و​الرملة البيضاء​ النموذجيتين، وذلك تنفيذًا لخطّتها الاستراتيجيّة بعنوان "معًا نحو مجتمع أكثر أمانًا" وتطبيقًا لمبادئ ​الشرطة المجتمعية​.

وقد جال المدعوّون برفقة قائد سرية بيروت الإقليمية الأولى العقيد جوني داغر، ورئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزف مسلم في أرجاء المبنى، واطّلعوا منهما على التقنيات المتطوّرة في إدارته وعلى الأقسام والأجنحة الحديثة المُعدّة لاستقبال المواطنين بصورة لائقة ومناسبة، بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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